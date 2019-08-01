حمزة بن لادن.. مات أم اختفى في إيران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين.

ورفض المصدر الأمريكي تقديم تفاصيل حول طبيعة العملية التي قتل فيها نجل أسامة بن لادن، أو حول مكان وزمان مقتله، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تلك العملية.

وكانت السعودية أسقطت جنسيتها عن حمزة بن لادن منذ نوفمبر 2018، قبل إعلان الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

أخطر الإرهابيين

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أن حمزة بن لادن قتل في وقت ما خلال العامين الماضيين، لكن وكالات الاستخبارات لم تؤكد وفاته حتى فبراير الماضي، حين رصدت واشنطن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات مفيدة عن مكان وجوده.

وفي وقت سابق من بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عنه.

ولي عهد الإرهاب

- يعتقد أن حمزة يبلغ من العمر 30 عاما تقريبا، حيث أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية تاريخ ميلاده المشتبه به في وقت ما في عام 1989.

Advertisements

- ولد نجل أسامة بن لادن عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه «إرهابيا عالميا» في يناير 2017.

- أمضى سنوات عدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في إيران، حيث كان هو وعشرات من أفراد الأسرة الآخرين من متآمري 11 سبتمبر تحت حراسة من قبل كبار مسؤولي الاستخبارات والجيش الإيرانيين.

- يعتقد أن حمزة رهن الإقامة الجبرية في إيران، لكن تقارير أخرى تشير إلى أنه ربما يكون موجودا في أفغانستان أو باكستان أو سوريا.

- على نهج والده ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة إرهابيا دوليا.

تورطه مع القاعدة

• ظهر حمزة في فيديوهات القاعدة منذ صغره.

• حث بن لادن الصغير الجهاديين على الانتقام لمقتل والده في عملية للقوات الأمريكية الخاصة في مدينة أبوت أباد الباكستانية، كما دعا أهالي شبه الجزيرة العربية إلى التمرد.

• كتبت وزارة الخارجية أنه كان «ناشئا كقائد في امتياز تنظيم القاعدة».

• أصدر تصريحات علنية حث فيها أتباعه على شن حرب على واشنطن ولندن وباريس وهدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل والده على يد القوات العسكرية الأمريكية.

• وفقا للرسائل التي تم الاستيلاء عليها من مجمع أسامة بن لادن بعد وفاته، كان أسامة يجهز حمزة ليحل محله كزعيم لتنظيم القاعدة.