شكرا لقرائتكم ترمب: رسوم جديدة على الواردات الصينية أول سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر/أيلول، وذلك بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "محادثات التجارة مستمرة، وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار. هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".

إلى ذلك، تخلت مؤشرات الأسهم الأميركية عن مكاسبها وهبطت بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية.