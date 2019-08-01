أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "شراء سندات اليوروبوند متوقع من مصرف ​لبنان​، على ان يعمد الى بيعها الى جهات خارجية عند تحسن الثقة بلبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: شراء سندات اليوروبوند متوقع من مصرف لبنان على ان يبيعها لاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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