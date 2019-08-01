بول كنعان يهنىء الجيش بعيده: الاستقرار اساس النهضة الاقتصادية وجذب الاستثمارات

هنأ "رئيس تجمّع موارنة من اجل لبنان" بول كنعان اللبنانيين بعيد الجيش، معتبرا ان "المؤسسة العسكرية تشكّل ضمانة السيادة والاستقلال والاستقرار في البلاد"، مشيرا الى ان "الاستقرار يبقى الاساس في هذه المرحلة للنهضتين الاقتصادية والانمائية وجذب الاستثمارات".
ووجه كنعان التحية الى المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وافرادا، معتبرا انهم "اثبتوا في ضوء هذا العهد انهم على قدر التحديات، على الحدود وفي مواجهة الارهاب"، لافتا الى ان "اللبنانيين يترقبون عودة الحكومة الى العمل والانتاج ومعالجة المشكلات الاجتماعية، واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها، خصوصا بعد اقرار ونشر الموازنة بما حملته من اصلاحات بنيوية يفترض البناء عليها وتوسعتها في موازنة العام 2020".
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