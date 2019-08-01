مصادر LBC: الاتصالات مستمرة للانتقال لتحقيق مصالحة حقيقة بين التقدمي والديمقراطي

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "​الاتصالات​ مستمرة للانتقال لتحقيق مصالحة حقيقة بين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" و"​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لنزع الفتيل النزاع للتوجه لعقد جلسة حكومية".

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