حرب: الرسالة الرئاسية مهمة ويمكن لعون وبري الاتفاق على فتح دورة استثنائية ودراستها خلال 3 أيام

أكد النائب والوزير السابق ​بطرس حرب​ أن "الرسالة الرئاسية مهمة ويمكن للرئيس ميشال عون مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس ودراسة الرسالة خلال 3 أيام". وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أن "​اتفاق الطائف​ ضمانة لكل اللبنانيين خاصة المسيحيين"، مشيراً الى أن "خوفي من فتح شهية بعض الذين لا يرغبون بالطائف ان يطرحوا المثالثة".

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