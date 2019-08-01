عيتاني: بلدية بيروت بدأت بتنفيذ الخطة البيئية من خلال الفرز وتخفيف كمية النفايات

أكد رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​، في حديث تلفزيوني، "ان ​البلدية​ بدأت بتنفيذ الخطة البيئية للتخفيف من كميات ​النفايات​ القابلة للطمر، وذلك بالفرز من المصدر في العاصمة،" كاشفاً ان "البلدية قامت بطباعة اكياس قماش لتوزيعها مجانا على المحلات وفي السوبرماركات، في حين ان بلدية بيروت وضعت براميل للنفايات بألوان مختلفة لكل نوع من النفايات في 550 نقطة من شوارع العاصمة،" وشدّد على ان "البلدية حرصت على الطلب من المقاول الذي التزم برفع النفايات، الى تجميع كل نوع من النفايات المفرزة على حدة كي لا تعود وتختلط ببعضها، بغية نقلها الى معامل الفرز".

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