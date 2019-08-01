توفي المواطن م. ح. ط (24 عاما) من بلدة مشمش - عكار، بطلق ناري من بندقية صيد استقر في عنقه، ما ادى الى مقتله على الفور.
وحضرت قوى الأمن الداخلي وعملت على تطويق المكان وحضر الطبيب الشرعي و الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادثة، وبوشرت التحقيقات .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن بطلق ناري من بندقية صيد في مشمش العكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.