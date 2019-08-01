مقتل مواطن بطلق ناري من بندقية صيد في مشمش العكارية

توفي المواطن م. ح. ط (24 عاما) من بلدة مشمش - عكار، بطلق ناري من بندقية صيد استقر في عنقه، ما ادى الى مقتله على الفور.

وحضرت ​قوى الأمن الداخلي​ وعملت على تطويق المكان وحضر الطبيب الشرعي و الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادثة، وبوشرت التحقيقات .