فادي جريصاتي: مشروع الفرز بالضاحية الجنوبية سيخفف طمر 80 بالمئة من نفايات لبنان

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي، الى "ان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، تشكل بلداته ثلثي نفايات لبنان"، مشيرا الى "ان حين يتم الفرز من المصدر في هذه المنطقة، نخفف 80 بالمئة من الطمر، على ان يقوم الاتحاد بحملات توعية، لانجاح عملية الفرز".
وكشف جريصاتي في حديث تلفزيوني، "ان في حال لم يتم الفرز كما هو مخطط، فعندئذ يمكن لوزارة البيئة فرض غرامات على البلديات واتحاد البلديات،" كاشفا "ان مطمر العمروسية سيتوسع خلال 3 اشهر ، فضلا عن انطلاق التلزيم لمعمل التسبيغ في الكوستابرافا ، والذي سيزيد بدوره من سعة استيعاب المطمر، للنفايات".
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