النشرة: الموافقة على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من مساء اليوم

اعلن مصدر عسكري سوري لـ"النشرة" أنه "تمت الموافقة على وقف ​إطلاق النار​ في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

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