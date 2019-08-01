زاخاروفا: واشنطن تنتهج سياسة العقوبات بدلا من الدبلوماسية

اعتبرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تضع نفسها في طريق مسدود، عبر انتهاجها ​سياسة​ العقوبات عوضا عن الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "الوضع في منطقة ​الخليج​ يسير نحو الخطر، ويزداد معه خطر نشوب صراع عسكري بالمنطقة".

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