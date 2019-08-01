مسؤول روسي: قرار غوتيريس التحقيق في هجمات إدلب جاء تحت الضغط

أكد القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن "قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التحقيق في الغارات الجوية على محافظة إدلب السورية جاء تحت ضغط من عدد من الدول".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة قرار تشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات الجوية على البنية التحتية المدنية في إدلب السورية.
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