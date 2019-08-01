الخارجية التركية دانت استهداف معسكر للجيش والشرطة في عدن اليمنية

دانت وزارة الخارجية التركية "هجومين استهدفا معسكرا للجيش وآخر للشرطة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن جنوبي البلاد"، معربةً عن قلقها من "استمرار العنف في اليمن"، مؤكدة أن "جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، اكتسبت أهمية أكبر خلال الفترة الراهنة".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية التركية إلى أن "جلّ ما نتمناه هو وقف الاشتباكات بين الجهات اليمينة، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني في أقرب وقت ممكن، وإحلال السلام والاستقرار في البلاد".
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