السلطات السعودية أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد 11 آب

أعلنت سلطات المملكة العربية السعودية، ان يوم السبت 10 آب هو يوم عرفة بعد تحري هلال شهر ذي الحجة، وان اول ايام عيد الاضحى سيكون الأحد 11 آب.
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