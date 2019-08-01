السلطات السعودية أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد 11 آب

أعلنت سلطات ​المملكة العربية السعودية​، ان يوم السبت 10 آب هو يوم عرفة بعد تحري هلال شهر ذي الحجة، وان اول ايام ​عيد الاضحى​ سيكون الأحد 11 آب.

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