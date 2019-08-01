شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الدوحة تتواصل.. تراجع أرباح قطر للإسمنت بـ57% خلال الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن سياسات تميم بن حمد أمير قطر، التخريبية عرضت قطر لأزمات مالية طاحنة ، بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلي حالة ركود شديدة لا سيما سوق البناء والتشييد، بسبب نقص السيولة المقاطعة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أرباح شركة قطر للإسمنت تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 33.6 مليون ريال، حيث انخفضت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 68% على أساس سنوي إلى نحو 100 مليون ريال بتأثير من تراجع الإيرادات بنسبة 23% إلى 377 مليون ريال ، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 22% إلى نحو 15.8 مليون ريال.

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ولفت موقع قطريليكس، إلى أن البيانات المالية للشركة أظهرت تراجع العائد على السهم بنهاية النصف الأول من 2019 إلى 15.3 درهماً ، مقابل 25.8 درهما في النصف المقابل من 2018 ، مشيرا الى أنه لا يزال الاقتصاد القطري يعاني حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله في استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية في الدوحة.