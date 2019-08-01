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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: قطر تتبع شريعة التآمر والإرهاب والفتن والدمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن شريعة النظام القطرى ، هى شريعة التفجير وشريعة الرشاوي.
ووجه المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، رسالة إلى أمير قطر قائلا: يا تميم سل قنواتك وأطلق مرتزقتك، فالحكم حكم إسرائيل والأتراك والإيرانيين على نهج وشريعة عزمي بشارة.
ولفت فهد ديباجى، إلى أن قطر تتبع شريعة الإخوان والإرهاب، وشريعة التفجير، وشريعة الرشاوي، وشريعة الخيانة وشريعة التآمر وشريعة الفتن والدمار.
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