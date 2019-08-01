شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: قطر تتبع شريعة التآمر والإرهاب والفتن والدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن شريعة النظام القطرى ، هى شريعة التفجير وشريعة الرشاوي.

ووجه المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، رسالة إلى أمير قطر قائلا: يا تميم سل قنواتك وأطلق مرتزقتك، فالحكم حكم إسرائيل والأتراك والإيرانيين على نهج وشريعة عزمي بشارة.

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ولفت فهد ديباجى، إلى أن قطر تتبع شريعة الإخوان والإرهاب، وشريعة التفجير، وشريعة الرشاوي، وشريعة الخيانة وشريعة التآمر وشريعة الفتن والدمار.