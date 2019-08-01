شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: شقيق تميم بن حمد يجر المنطقة لحرب محتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لقناة "مباشر قطر"، إنه ما بين الوهم والأحلام .. تتطاير التصريحات العدائية من تميم وحاشيته، دون سند كعادة تنظيم الحمدين منذ المقاطعة العربية، موضحا أن التصريحات هذه المرة جاءت على لسان خليفة بن حمد، شقيق أمير الإرهاب تميم، الذي أعلن – في تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر" - أن طائرات بلاده ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، في إشارة إلى كسر المقاطعة المفروضة من الدول العربية الأربع ضد النظام القطرى، بسبب دعمه اللامتناهي للأنظمة الإرهابية وتحالفها مع محور الشر إيران وتركيا .

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وأضاف تقرير قناة مباشر قطر، أن الدوحة قالت إنها قدمت مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين ضدها أمام محكمة العدل الدولية، من قبل الدول الأربع، على خلفية الأزمة الخليجية وما تبعها من حظر الطيران القطرى بأجواء هذه الدول.

وأوضح التقرير أن محكمة العدل الدولية تنظر في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه.

ولفتت قناة مباشر قطر ، إلى أن الأصوات الصادرة من الدوحة دائما تؤخذ على محمل من الريبة والتشكيك، حيث دؤوب هذا النظام على استخدام التصريحات الدعائية لتهدئة شعبه، الذي طفح به الكيل من نظام أورثهم عداوة أشقائهم العرب، دون سبب، أو ذنب لهم بل زاد الأمر بالسماح لقوات أردوجان بأن تستبيح أرضهم بدعوى حماية الأمير، ومن ناحية أخرى ربما تزيد تصريحات شقيق تميم من حمية الأمر في الخليج، وتهدد بإندلاع حرب، في حالة إصرار قطر على فرض الأمر على دول الجوار.