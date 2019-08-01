شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم متوعدًا النظام القطرى: لن نسمح لأولئك المجرمين بظلم شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن الأسرة القطرية الحاكمة، تتبرأ من النظام القطرى وتصرفاته فى المنطقة العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أغلب أسرة آل ثاني ليسوا فقط الذين في خارج قطر وإنما أيضا الذين في داخل قطر وشعب قطر الأصيل و الخليج عموماً.

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وتابع ابن عم تميم بن حمد: أسرة آل ثانى لايرون أن تنظيم الحمدين الارهابي يمثل هذا العلم الخفاق..علم بلادي!، فلن نسمح لأولئك المجرمين بالتمادي وظلم شعبنا وتشوية إسمنا وتاريخنا وراية بلادنا.