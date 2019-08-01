شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون مجلس النواب يُكرم الموظفين المتميزين بالوزارة عن شهرى مايو ويونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشمل التكريم مديحة محمد، محمد إمبارك، محمود حسين، كمال عبد الظاهر، وذلك بمنح كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأدائهم الوظيفى، وحثاً لهم على الاستمرار فى التميز، وتحفيزاً لغيرهم على إجادة العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن هذا التكريم يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسى وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفى.

ويذكر أن الوزارة بدأت هذا النهج فى تكريم الموظفين المتميزين منذ شهر يناير 2018.