ترامب يفرض رسومًا إضافية على واردات صينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض رسوم إضافية على سلع صينية تستوردها واسنطن من بكين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات إن فرض الرسوم سيتم اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

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كما صرح ترامب بانه اعتقد أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكن الأخيرة جاءت لحظة التوقيع وسعت إلى التفاوض.

وعلى الرغم من الرسوم الإضافية قال ترامب إنه يأمل في الوصول لاتفاق مع الصين.

وتأتي هذه الرسوم بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها ترامب منذ شهور على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار، وهو ما يعني فرض رسوم على كل واردات الولايات المتحدة من الصين، في إطار النزاع التجاري بين البلدين.