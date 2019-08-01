ميرفت عسكر قائمًا بأعمال رئيس جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.
وشغلت "عسكر" منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية في سبتمبر 2011 بكلية الصيدلة، ثم وكيلة للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في فبراير 2015، قبل ترقيتها لتشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ إبريل 2017، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.
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