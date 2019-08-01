مصرع 4 أشخاص في بئر مياه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران، باختناق، اليوم الخميس، أثناء تطهيرهم بئر ماكينة ري بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء قيام عدد من الأشخاص بتطهير بئر مياه خاص بماكينة ري بناحية قرية شطورة، حدث اختناق لعدد منهم.
نتج عن الواقعة مصرع 4 أشخاص وإصابة آخران، باختناق، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طهطا العام.
وأفاد مفتش الصحة، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.
حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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