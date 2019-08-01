"التعليم": عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، مما أدى إلى عدم قدرة الطلبة على أداء الاختبارات والتي تم عقدها في الفترة من 29 إلى 30 يوليو الماضي.

وتعقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.