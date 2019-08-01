نحو تدعيم الجالية التونسية بالخارج و إبراز دورها كقاطرة للتنمية

ذكر اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019 محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على هامش مشاركته في المنتدى الوطني للتونسيين بالخارج المنعقد تحت شعار "التونسيون بالخارج : مساهمة فاعلة في بناء تونس الجديدة "انه و على الرغم من أن الهجرة هي ظاهرة قديمة إلا أنها برزت في السنوات الأخيرة كظاهرة سياسية عالمية بما تطرحه من قضايا تتعلق بالإدماج و إدارة الحدود و الأمن خاصة بعد تنامي عدد المهاجرين ليبلغ حوالي 3.5 % من سكان العالم.

و لذلك وجبت دراسة تطورات هذه الظاهرة و فهم مختلف أبعادها سواء تعلق الأمر بالفرص التي تتيحها و التحديات التي تفرضها من أجل التعامل الفعال مع ديناميتها و اتجاهاتها الجديدة لحماية مصالح مهاجرينا و الدفاع عن مصالح البلاد، و في هذا الصدد، يسعى المرصد الوطني للهجرة لإرساء منظومة معلوماتية متكاملة في مجال الهجرة، وإتخاذ الخطوات التنفيذية لإنجاز دراسة تحليلية شاملة لمختلف المعطيات و الأرقام المتوفرة و معرفة منهجية إعدادها والوقوف على محدوديتها ونقائصها والسعي بالتعاون مع منتجيها لتطويرها وتصويبها و إكسابها المصداقية اللازمة و دعم استجابتها للمعايير الوطنية والدولية حتى تكون قابلة للإستغلال صلب منظومة معلوماتية حول الهجرة تستجيب للخصوصيات التونسية.

وفي هذا الإطار يستعّد المرصد الوطني للهجرة لإنجاز عدة دراسات اهمها دراسة كميّة ونوعيّة حول الهجرة غير النظامية وذلك بغرض جمع وتحليل الأرقام المتوفرة والإحاطة بأسبابها وأشكالها وبكل ما تفرزه هذه الظاهرة من إنعكاسات وتداعيات مجتمعية و دراسة كميّة ونوعيّة حول "هجرة الكفاءات" وذلك بهدف التوّصل إلى محدّد مفاهيمي وتعريفي لهذه الظاهرة والوقوف على حقيقة حجم هذا النوع من الهجرة وتأثيراتها العلمية والإقتصادية والإجتماعية ودراسة حول "التفكك الأسري" (خلافات زوجية، نزاعات مع الأبناء، خلافات مع العائلات المتبقية بتونس...) بهدف مزيد التعرّف على التحوّلات الطارئة على الأسرة التونسية المقيمة بالخارج من حيث الجوانب الإجتماعية والسلوكية والعلائقية وما تشكله من صعوبات نفسية إجتماعية مركّبة لدى أفراد الأسرة.

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وقد تمّ في الفترة الأخيرة إنجاز دراستين حول التونسيين المقيمين بالخارج، تناولت الأولى الخصائص الديمغرافية والإجتماعية للتونسيين المقيمين بدول أعضاء منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية وتناولت الدراسة الثانية موضوع الأجيال الجديدة للهجرة التونسية في فرنسا.

كما بين محمد الطرابلسي انه إطار تدعيم الجالية التونسية المقيمة بالخارج و إبراز دورها الفعال كقاطرة وسند للتنمية الجهوية و المحلية، نظم ديوان التونسيين بالخارج ندوات جهوية لفائدة أبناء الجهة المقيمين بالمهجر حتى تكون فرصة لتبادل الخبرات و التجـارب و التعرف على فرص الاستثمار، مع الوقوف على العراقيل و الحلول الممكنة لدفع التنميـ.والمساهمة في نمو الإقتصاد الوطني .

ولقد تم خلال هذه الصائفة تنظيم العديد من الندوات الجهوية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر:

دور الجالية في مجال التنمية ودفع الاستثمار بالجهة يوم 24 جويلية بمنوبة و الأيام التكوينية للتشجيع على الاستثمار و دعم المبادرة ايام 16-17-18 جويلية بالمهدية و الندوة السنوية 14 للاستثمار و بعث المشاريع لفائدة التونسيين بالخارج يوم 24 جويلية بمدنين.

وقد صدرت عن الندوات المنجزة العديد من التوصيات الهامة ابرزها مزيد استقطاب الكفاءات و رجال الأعمال من التونسيين بالخارج أبناء الجهات و تشجيعهم على الاستثمار و بعث المشاريع ذات الطاقة التشغيليّة الكبرى و القيمة المضافة العالية و دعم اللامركزيّة و العمل على تركيز شباك موحد جهوي لتسهيل الإجراءات الإدارية و الديوانيّة لغاية اختصار الإجراءات الإدارية و ضمان سرعة وجودة الخدمات و دعم و تطوير الإعلام المختص في المجال الاقتصادي و التجاري و التعريف بفرص الاستثمار في المجالات التصديريّة الواعدة و إطلاع رجال الأعمال من أبناء التونسيين بالخارج بالامتيازات الممنوحة في مجال بعث المشاريع و فرص الاستثمار بالجهات.