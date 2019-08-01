تحديد موعد المرافعات في قضية رعاية طفلي الأميرة هيا وحاكم دبي

أعلن قاض بريطاني أن جلسة استماع كامل في قضية رعاية طفلي، الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستعقد يوم 11 نوفمبر أمام محكمة إنجليزية.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الأميرة هيا حضرت جلسة مغلقة للمحكمة، اليوم الأربعاء، لم يكشف عن تفاصيلها.
وكانت الأميرة هيا قد تقدمت لمحكمة العدل العليا في لندن بطلب "الحماية من الزواج القسري" وإصدار أمر بـ "عدم المضايقة من زوجها".
وأشارت "رويترز" إلى أن السفارة الإماراتية في لندن رفضت التعليق على القضية، مشيرة إلى أنها تخص أمور شخصية.
المصدر: رويترز
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