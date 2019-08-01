اليابان تسعى لمساعدة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

عرض وزير الخارجية الياباني تارو كونو مساعدة بنجلاديش على تحسين الأوضاع في مخيم لاجئين لمسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس عن كونو قوله :"إنه يأمل في أن يستطيع الطرفان (اليابان وبنجلاديش) التعاون عن كثب لتحقيق عودة مبكرة للاجئين، فضلًا عن دعوة ميانمار إلى اتخاذ خطوات ملموسة لبدء العملية".

يُذكر أن وزير الخارجية الياباني زار في وقت سابق مخيمًا للاجئين يضم أكثر من 900 ألف شخص من الروهينجا كانوا قد هربوا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة. عن كونو قوله :"إنه يأمل في أن يستطيع الطرفان (اليابان وبنجلاديش) التعاون عن كثب لتحقيق عودة مبكرة للاجئين، فضلًا عن دعوة ميانمار إلى اتخاذ خطوات ملموسة لبدء العملية".يُذكر أن وزير الخارجية الياباني زار في وقت سابق مخيمًا للاجئين يضم أكثر من 900 ألف شخص من الروهينجا كانوا قد هربوا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

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