السعودية وإيران يبحثان الموضوعات الخاصة بشؤون الحجاج

التقى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر، بمكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان. على رضا رشيديان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الخميس/ - أنه جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحمن. خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحمن.

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