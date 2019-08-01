إدانة كندية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أدانت الحكومة الكندية اليوم الخميس إطلاق كوريا الشمالية صواريخ البالستية قصيرة المدى، مشيرة إلى أن هذا العمل يهدد بتقويض العملية الدبلوماسية الجارية.
وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية "تدين كندا بشكل قاطع إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية قصيرة المدى.. إن هذا العمل الاستفزازيالأخير الذي قامت به كوريا الشمالية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى في مناسبتين في مايو، ومرة أخرى في 25 يوليو، يهدد بتقويض العملية الدبلوماسية الجارية منذ عام 2018."
وأضاف البيان "إن إطلاق الصواريخ ينتهك قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعاقبة ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
ودعت الحكومة الكندية نظيرتها في كوريا الشمالية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية واتخاذ خطوات ملموسة نحو التفكيك الكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، مشددة على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
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