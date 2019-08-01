رئيس وزراء الجزائر يحضر حفل تنصيب الرئيس الموريتاني

شارك نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، نيابة عن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء شارك في الحفل الذي ترأسه

رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا جالو مامادو باتيا، الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ورؤساء عدة دول وحكومات ومسؤولي منظمات وهيئات دولية وإقليمية وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمؤسسات الموريتانية.وفي ختام حفل التنصيب قدم السيد بدوي تهاني الجزائر للرئيس الموريتاني الجديد.وكان بدوي قد وصل أمس إلى نواكشوط برفقته وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.يذكر أن محمد ولد الشيخ الغزواني انتخب رئيسًا لموريتانيا يوم 22 يونيو الماضي بنسبة 52 % من أصوات الناخبين الموريتانيين، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.ويحدد الدستور الموريتاني عدد الولايات الرئاسية في اثنتين مدة كل واحدة منها خمس سنوات.