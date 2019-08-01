"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على المرشح لنائب الرئاسة في أفغانستان

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم الذي شهده المقر السياسي لعمرو الله صالح، أحد المرشحين الاثنين لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة في

أفغانستان، وأودى بحياة 20 شخصًا وخلف عشرات الجرحى الابرياء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن الدكتور العثيمين قدم تعازيه لأسر الضحايا،

ولحكومة أفغانستان وشعبها، داعيا الله بالشفاء العاجل للجرحى.



وأعرب الأمين العام، عن أمله في أن تجرى الانتخابات في جو يسوده السلام، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لعملية السلام والمصالحة التي تقودها وتملك زمامها أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.