روسيا تجري تدريباً عسكرياً في بحر البلطيق

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح البحرية يجرى تدريباً عسكرياً واسع النطاق في بحر البلطيق بمشاركة 70 سفينة وعشرة آلاف جندي.
وقالت الوزارة إن التدريب، الذي من المقرر أن يستمر لتسعة أيام متتالية، سوف تشارك فيه أيضاً 58 طائرة عسكرية، مضيفة أن الغرض هو اختبار جاهزية الجيش الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن البلاد يجب أن تعزز سلاحها البحري.
وكان حلف شمال الأطلسي العسكري(ناتو) وأوكرانيا قد أجريا الشهر الماضي تدريبياً عسكرياً في البحر الأسود الذي تقول روسيا إنه يقع ضمن مجال نفوذها.
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