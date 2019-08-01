العميل الأميركي السابق سنودن ينشر مذكراته في سبتمبر

ينشر ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، والذي سرب تفاصيل برنامج التجسس في الولايات المتحدة ما أدى إلى اتهامه بالتجسس في بلاده، مذكراته في 17 سبتمبر المقبل في شكل متزامن في نحو 20 بلداً.

تحمل المذكرات عنوان "برماننت ريكورد" وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر.

وقال جون سارجنت رئيس ماكميلان "قرر ادوارد جاي سنودن أن يضحي في سن ال29 بمستقبله الشخصي في سبيل البلاد".

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وأضاف "أثبت أيضاً شجاعة كبرى. وشئنا أم أبينا إنها قصة أميركية عظيمة. لا شك أن العالم أصبح أكثر أماناً ومدعاة للاحترام بفضل ما قام به".

في 2013، كشف سنودن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت ويعيش مذاك في المنفى. واتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.

وقام المخرج اوليفر ستون بتصوير فيلم عن قصة سنودن يؤدي فيه الممثل جوزف غوردن-ليفيت دور الموظف السابق. وظهرت قصة سنودن أيضاً في الوثائقي "سيتيزن فور" (2014) الذي نال جائزة أوسكار حيث صور فاراً في غرفة في أحد فنادق هونغ كونغ.