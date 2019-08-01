واشنطن تضع نائب الرئيس الفنزويلي على لائحة المطلوبين

وضعت شرطة الهجرة في الولايات المتحدة طارق العيسمي نائب رئيس فنزويلا على لائحتها لأكثر الهاربين المطلوبين.

وسبق أن أدرِج اسم العيسمي، وهو يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة، في فبراير 2017 على لائحة واشنطن لتجار المخدرات. ثم اتهم بالالتفاف على العقوبات، خصوصاً عبر استخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أميركية للسفر.

وكتبت شرطة الهجرة الأميركية، على صفحتها على موقع "تويترط، "هل شاهدتم هذا الهارب المطلوب بشدة؟". وأرفقت تغريدتها بصورة للوزير الفنزويلي.

وأضافت "إنّه مطلوب (بتهمة) الاتجار الدولي بالمخدرات".

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وقالت الشرطة، في بيان "في مهامه السابقة، كان يشرف أو يسيطر جزئياً على شحنات المخدرات التي تزن أكثر من ألف كيلوجرام والمرسلة من فنزويلا (...) وكانت وجهة بعضها النهائية المكسيك أو الولايات المتحدة".

ويواجه طارق العيسمي احتمال السجن ثلاثين عاماً في هذه التهم.

واستنكر العيسمي ما وصفه بأنه "حيلة قذرة"، وقال إنّه موال لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، مضيفاً "اتهمونا بما أردتم (...) سننتصر".

والاتهام الأميركي، الذي وجّه إليه في مارس الماضي، هو الأول من نوعه بالنسبة إلى وزير فنزويلي منذ بداية الأزمة السياسية في فنزويلا.