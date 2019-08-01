الجيش السوري يسيطر على قرى في محافظة حماة

حقق الجيش السوري بعض المكاسب في آخر معقل للمعارضة المسلحة وسيطر على قرى في محافظة حماة، اليوم الخميس.

وقال مصادر أمنية مقربة من الحكومة السورية، اليوم الخميس، إن الجيش سيطر على عدد من القرى والحقول والتلال في ريف محافظة حماة خلال اليومين الماضيين.

والمنطقة التي تضم محافظة إدلب وأجزاء من حماة هي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة.

وفي تصريحات علنية نادرة، تعهد مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري بالسيطرة على إدلب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه الأسبوع الماضي إن المعارك المتصاعدة هناك أصابت مدارس ومستشفيات وأسواقاً ومخابز.

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وقالت منظمة أطباء بلا حدود، الليلة الماضية، إن القصف تصاعد خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة الخيرية إن ما لا يقل عن 33 طفلاً قتلوا منذ نهاية يونيو وهو عدد أكبر من إجمالي نظيره في 2018 بأكمله.

وأضافت "ما زالت الجثث تٌنتشل من تحت الأنقاض، بعضها ممزق إلى أشلاء أو محترق بشكل لا يمكن التعرف عليه".

وقال اللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري اليوم إن "المسار العسكري للقضاء على الإرهاب في الشمال مستمر".

وأوضح "لكن في الوقت ذاته، عندما تصل الأمور إلى حائط مسدود، فإن الجيش العربي السوري الذي طهر كل هذه المساحات الواسعة... لن يتوقف على المطلق، لا عند إدلب ولا عند أي منطقة تنتشر فيها المجموعات الإرهابية".