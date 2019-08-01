الأمم المتحدة تحقق في هجمات على منشآت تدعمها في سوريا

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماساً دبلوماسياً رسمياً لجوتيريش يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعاً.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "سيغطي التحقيق تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة" مضيفا أن التحقيق "سيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريراً للأمين العام".

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وتابع قوله "يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة بمجرد تشكيلها".

وتُقدم للأطراف المتحاربة معلومات عن المواقع التي تدعمها الأمم المتحدة وغيرها من المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والمراكز الطبية في مسعى لحمايتها. لكن الأمم المتحدة تشك في أن هذا التحرك جعل هذه المنشآت أهدافاً.

وبدأت قوات الجيش السوري هجوماً على آخر معقل كبير للمعارضة قبل ثلاثة أشهر تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل 450 مدنياً وتشريد أكثر من 440 ألفا آخرين.