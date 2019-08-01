قرقاش يلتقي وزير خارجية نيكاراغوا

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، معالي دنيس مونكادا كوليندرس، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادلا جهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص الإمارات على توثيق عرى التعاون والصداقة مع نيكاراغوا ودعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها.
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