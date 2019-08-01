"الانتقالي السوداني" يحمل قوة أمنية مسؤولية أحداث الأبيض

كشف الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس أنه تم التعرف على مرتكبي حادثة مدينة الأبيض التي استشهد فيها 5 بجانب وفاة آخر اليوم بالخرطوم، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء (سونا).
وقال خلال البيان الذي أصدرته اللجنة اليوم بمدينة الأبيض بحضور أعضاء اللجنة ووالي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله ولجنة أمن الولاية ،قال إن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم.
ولفت إلى أن عدد الجرحى 20 جريحاً هم الآن بمستشفى الأبيض فيما غادر عدد من منهم المستشفى.
وأوضح أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع السوداني تم رفتهم من القوة وتسليمهم لنيابة العامة بولاية شمال كردفان وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة.
وقال إن قيادة المجلس العسكري الانتقالي وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة.
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