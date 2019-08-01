كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الفاو: تراجع أسعار الغذااء العالمية للشهر الثانى على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يوليو بعد خمسة مكاسب شهرية متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وبلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة في الشهر الماضي من 172.7 نقطة تم تعديلها نزولياً في يونيو.

ولم تقم المنظمة بتحديث توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب اليوم الخميس، وسيأتى التقدير القادم في 5 سبتمبر.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب لدى المنظمة بنسبة 2.7% عن شهر يونيو بسبب انخفاض أسعار القمح والذرة، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 4.1% عن مستواه في يوليو من العام الماضي، وقالت الوكالة إن مؤشر أسعار الأرز في المنظمة شهد الشهر الخامس على التوالي من الاستقرار.