كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الخلافات البحرية مع فيتنام يجب ألا تؤثر على العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وانج يى، كبير الدبلوماسيين الصينيين، إن الخلافات البحرية مع فيتنام يجب ألا تتداخل مع العلاقات الثنائية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وتصاعدت التوترات بين فيتنام والصين على مدار أسابيع من المواجهة بين السفن بالقرب من حقل نفط بحري في بحر الصين الجنوبي.

وأصدرت الصين البيان عقب اجتماع بين وانج ووزير الخارجية الفيتنامي فام بنه مينه، اليوم الخميس في بانكوك، وقال وانج، إن العلاقات بين الصين وفيتنام استمرت في التطور وأن الجانبين سيسيطران على الوضع في البحر ويديرانه بشكل صحيح".