كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترفض طلب إيران مقايضة السفن المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعدت بريطانيا اليوم الخميس، تبادل ناقلة ايرانية احتجزتها سلطات جبل طارق مقابل ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا استولت عليها إيران في الخليج.

وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أثناء رحلة إلى بانكوك: "لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول علم المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فيجب دعم حكم القانون وسيادة القانون الدولي".

وأضاف، وفقاً لوكالة رويترز "لن نقايض سفينة احتُجزت بشكل قانوني بسفينة احتُجزت بطريقة غير قانونية: ليست هذه هي الطريقة التي ستخرج إيران من العزلة.. لذلك أخشى ألا يكون هناك نوع من المقايضة أو المساومة أو الربط على الطاولة."

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ أن استولى الكوماندوز الإيرانيون على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد أن استولت القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق ، متهمة بانتهاك العقوبات على سوريا.