كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو ينتقد بكين بعد لقائه مع نظيره الصينى فى بانكوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، تصرفات الصين في آسيا بعد لقائه بنظيره الصيني لأول مرة هذا العام وسط توترات سياسية بين البلدين.

وتحدث بومبيو ضد "الإكراه" الصيني لجيران جنوب شرق آسيا في نزاعات حول بحر الصين الجنوبي وبناء السدود على نهر الميكونج.

ووفقاً لوكالة رويترز، سلطت تعليقاته الضوء على الصدع بين أمريكا والصين في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بانكوك.

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وبعد اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، قال بومبيو، إن كلا البلدين يرغبان في تحسين العلاقات التي توترت في قضايا تتراوح بين التجارة والعقوبات الأمريكية على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي وتايوان والممر المائي المزدحم في بحر الصين الجنوبي.

وقال بومبيو :"نعمل معهم على جبهات كثيرة، لكننا أيضًا صريحون جدًا بشأن الأماكن التي نأمل أن تتصرف بها الصين بطرق لا تتصرف بها اليوم وتحدثنا عن كل من هؤلاء أيضًا".

وفي وقت سابق، وضع وانج نغمة أكثر تصالحية، قائلاً إنه و بومبيو ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. .