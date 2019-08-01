كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن عن قرارات المجلس العسكري الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرئاسي التركي اليوم الخميس، عن قرارات المجلس العسكري الأعلى.

وقال "إبراهيم كالين": إنه تم ترقية 14 جنرالات وأميرالًا إلى الرتبة التالية، كما تمت ترقية 40 عقيدًا إلى الجنرالات والأدميرال اعتبارًا من 30 أغسطس.

وأضاف أن هذا سيستغرق عدد الجنرالات والأدميرال في القوات التركية من 241 إلى 233.

Advertisements

وقال كالين، إنه تم ترقية الميجور جنرال عرفان أوزسيرت إلى رتبة ملازم أول في قيادة القوات البرية التركية.

وعقد المجلس العسكري الأعلى اجتماعه الصيفي السنوي في المجمع الرئاسي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستمر الاجتماع، الذي يحدد أجندة الجيش التركي ويتناول عادةً الترقيات والفصل وقرارات التوظيف الأخرى لمدة ساعة ونصف.

