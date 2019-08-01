كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تخطط لتوسعة قدراتها بنشر قوات عبر كافة أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لزيادة قدرتها على نشر قوات مسلحة في أراضي العديد من الدول الأوروبية، وفقًا لمسابقة لإيجاد مقاولين لهذا الغرض، تم نشرها في 12 يوليو بواسطة دائرة المشتريات العامة الفيدرالية في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.

ووفقًا للطلب تم تحديثه عدة مرات بعنوان "لوجستيات الطرف الثالث للحركات الواسعة في أوروبا"- إدارة الجيش الأمريكي، تنوي توقيع عقد مع كيانات خاصة لنقل الأفراد العسكريين والأسلحة الثقيلة لقوات الجيش الأمريكي في أوروبا.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، كان الهدف من هذه الحركات هو ضمان النقل السريع للموارد العسكرية ونشرها، وكذلك الدعم اللوجستي خلال المناورات العسكرية الرئيسية في أوروبا.

وتفصّل الوثيقة الطرق التقريبية لتحركات القوات، مع المعابر الحدودية المقابلة، وبروتوكولات مراقبة الجمارك والمسافات من الطرق، والتي تشكل تقريبا جميع الأراضي الأوروبية، من المملكة المتحدة إلى دول البلطيق.