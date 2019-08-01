كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناميبيا تقوم بتخفيف لوائح التأشيرة لتعزيز الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير حكومي اليوم الخميس، إن ناميبيا التزمت بتخفيف متطلبات التأشيرة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

وقال وزير التجارة تيكيرو تويا متحدثًا في مؤتمر صحفي، إن هناك مؤشرات على أن متطلبات التأشيرة الحالية تضر بالنمو الاقتصادي لناميبيا.

وقال "يشار إلى أن متطلبات التأشيرة الحالية يمكن أن تحرم ناميبيا من الإنفاق السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر وفرص الأعمال الجديدة".

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وقال إن مجلس الوزراء قد أمر وزارة الداخلية والهجرة ببذل جهود متضافرة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بلوائح تأشيرة العمل والإقامة.

وأضاف "نحن نوصي بإدخال تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عند نقطة الدخول برسوم رمزية منخفضة، وتوفير سهولة الوصول إلى تأشيرة عمل للمهنيين ذوي المهارات العالية والفرز بعد المهارات، وتوفير سهولة الوصول إلى تأشيرة إقامة للمتقاعدين الأجانب".

كما ستقدم ناميبيا أيضًا تأشيرة إقامة على خلفية الاستثمار في رأس المال، بينما سيتم منح تأشيرة دخول متعددة صالحة لرجال الأعمال الذين لديهم شركات قائمة بالفعل في ناميبيا لمدة خمس سنوات.

