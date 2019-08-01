ياسين أصواب: التمثيل ليس كما يظنه البعض..وهذه خطتي للمستقبل-فيديو

قال الممثل ياسين صواب، إن العمل في ميدان التثميل ليس أمرا سهلا كما يظنه البعض، موضحا أن الأدوار التي يؤديها تأثر عليه حتى بعد نهاية التصوير.
وقال أصواب في حديثه مع “اليوم 24” إنه يعاني لمدة تقارب الأسبوع بعد انتهاء أي عمل يشارك فيه، وذلك بسبب تقمص شخصيات لها ظروف صعبة.
وتحدث ياسين صواب، عن أمنيته في دراسة التمثيل خارج المغرب، بعد نيل الباكالوريا التي يجتاز امتحانها الموسم الدراسي المقبل، إضافة إلى حلمه في أن يصبح مخرجا.
وعبر الممثل اليافع عن إعجابه بالممثلة إسيوليتا نجمة سلسلة “لا كاسا دي بابيل”، والممثل المغربي أمين الناجي الذي تعامل معه في عمل عنوانه “عام في الغربة” يعرض على القناة الأولى قريبا.
وتمنى ياسين أصواب أن يتم إنجاز الجزء الثاني من فيلم مقطوع من شجرة والذي أكسبه شهرة كبيرة.
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