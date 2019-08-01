أمن مكناس يفك لغز عصابة إجرامية تعترض طريق المسافرين..توقيف اثنين وتحديد هوية ثالث

بعد حالة الرعب التي سادت مكناس ونواحيها، خلال الأيام القليلة ماضية، بسبب عصابة إجرامية تعتدي على المسافرين وجرحت الكثيرين منهم، يتجه أمن المدينة نحو فك لغز هذه العصابة.

وقالت مصادر أمنية إن العصابة الإجرامية التي روعت ساكنة المدينة، تم اليوم الخميس، توقيف اثنين من أعضائها، بدوار الخياطي في نواحي مكناس، وبالتحديد في جماعة المهاية، التي تقع على الطريق الرابطة بين مدينتي مكناس وفاس.

وأوضحت ذات المصادر، أن العصابة الإجرامية التي نفذت الاعتداءات المروعة، تتكون من ثلاثة أشخاص، تم تحديد هوية ثالثهم، وبدأت قوات الأمن مباشرة بعد ذلك عملية البحث عليه.

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وتعمل العصابات الإجرامية المذكورة على قطع الطريق على المسافرين بهدف السرقة، حيث يلجأ أفرادها إلى قطع الطريق بأكوام من الأحجار، من الحجم الكبير، وتعريض أصحاب السيارات للسرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مستغلين الإقبال المتزايد على سلك الطريق الوطنية رقم 4 نحو شواطئ المدن الشمالية.

وكان شريط فيديو سجله مواطنون قد أظهر حالة الرعب التي عاشها أصحاب العشرات من السيارات، ظلوا محاصرين لساعات بالمكان القريب من “عقبة الحيط لحمر”، بالقرب من مركز جماعة نزالة بني عمار التابعة لمولاي إدريس زرهون، حيث تعرضت سيارة، تحمل عائلة واحدة، لاعتداء من قبل العصابة التي تمكنت عناصرها من سرقة أغراض المعتدى عليهم، مع إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.