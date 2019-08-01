الجامعة تختار 6 مكاتب استشارية لتسريع تحويل الأندية لشركات – بلاغ

أصدرت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الخميس، بلاغا أكدت فيه قيامها بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، بتحيين المراجع القانونية طبقا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضات 09/30 ونصوصه التطبيقية، وذلك من أجل تسهيل حصول القسم الوطني الأول على اعتماد تأسيس الشركات الرباضية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن جامعة الكرة، وبعد أن قامت بطلب عروض، اختارت 6 مكاتب استشارية لبلورة الإجراءات المواكبة لخلق الشركات الرياضية، تمثلت في المواكبة لملائمة القانون الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية، ثم لتفعيل نظامها المحساباتي.

وتضمنت أيضا المواكبة من أجل تأسيس الشركة الرياضية طبقا لقانون 09/30، ونموذج القانون الأساسي للشركة مجهولة الإسم الذي وضعته الجامعة، ثم المواكبة لبلورة الاتفاقية بين الجمعية والشركة الرياضيتين وفقا لقانون 30/09 ونموذج هذه الاتفاقية التي وضعتها جامعة الكرة.

وشملت كذلك، المواكبة لتفعيل النظام المحسباتي للأندية المتحولة على شكل شركات رياضية، والمتابعة خلال السنة الأولى من نشاط الشركة إلى غاية المصادقة على الحسابات المتعلقة بالموسم ذاته من طرف الجمع العام للمساهمين، ثم تقييم وضعية الاتفاقية بين الشركة والجمعية الرياضيتين بعد سنة من الممارسة.

يذكر أن المكتب المديري للجامعة كان حدد يوم 20 غشت الجاري، آخر موعد لحصول أندية القسم الوطني الأول على الاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة، من أجل خلق شركات رياضية قبل بداية البطولة.