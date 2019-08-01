بمشاركة الريال والبارصا.. السوبر الإسباني بنظام جديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن النظام الجديد لكأس السوبر، بدءا من النسخة القادمة، التي ستشهد مشاركة أربعة أندية، يتقدمهم برشلونة وغريمه ريال مدريد، ثم أتليتيكو مدريد وفالنسيا.

وتقام النسخة الجديدة من كأس السوبر، مطلع السنة القادمة وتحديدا خلال الفترة بين 8 و12 يناير 2020، حيث سيتم الإعلان لاحقا عن البلد الذي سيحتضن مباريات البطولة، وسط توقعات بأن تجرى بالملاعب السعودية.

وسيتم سحب قرعة مباراتي نصف النهائي، إذ من المحتمل أن يشهد هذا الدور لقاء “كلاسيكو” بين البارصا والريال، علما أن مواجهتي المربع الذهبي تقام يوم 8 يناير، بينما يُلعب النهائي في 12 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر، أن برشلونة يمتلك الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس السوبر بعدما حصد البطولة خلال 13 مناسبة، متفوقا على ريال مدريد الوصيف بعشرة ألقاب.