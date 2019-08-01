رسمياً.. ميلان يضم مهاجماً من الدوري الفرنسي

وأكد الموقع الرسمي للروسونيري أن "اللاعب وقع على عقود لمدة 5 سنوات مقبلة، تنتهي في حزيران 2024".

لياو، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، تألق في الموسم الماضي ببطولة الدوري الفرنسي وقام بتكوين ثنائي هجومي رائع مع نيكولاس بيبي هداف الفريق.



وبدأ البرتغالي مسيرته في سبورتنج لشبونة، حتى انتقل في العام الماضي 2018 إلى ليل وهو لاعب دولي يمثل منتخب بلاده تحت 21 سنة.