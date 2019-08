بيبي احدث الوافدين لآرسنال

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو مصور يظهر فيه بيبي كصفقة جديدة للفريق يدعم الخط الهجومي للفريق اللندني.

ولم يكشف آرسنال عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد الرسمية عبر موقعه على شبكة الإنترنت حتى الآن، واكتفى بالتأكيد أن ثمن الصفقة قد حقق رقم قياسي في تاريخ النادي، ولكن التقارير كانت تشير إلى أن الانتقال سيتم مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.



وتفوق الجانرز على عدة أندية كانت تحاول التعاقد مع بيبي خلال الفترة الماضية، كانت في مقدمتهم ليفربول ونابولي.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



